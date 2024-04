La reacción de Nicole Neumann luego de que su mamá la llamó "monstruo"

”A veces ser ‘la mala’ significa haber dejado de complacer a quien nunca te ha cuidad”, continúa la modelo, que argumenta que muchas veces la historia no es como parece. “Significa la incapacidad de otros de responsabilizarse de su parte, dice más de quien te dice serlo que de ti. Porque a veces lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, concluye el mensaje que publicó la conductora, sin mencionar destinatario con nombre ni apellido, pero que parecen encajar en este contexto que le toca vivir.

Incluyo muchos usuarios analizaron la publicación y comenzaron a adjudicarle destinatario. Algunos creyeron que puede tratarse de Fabián Cubero por los conflictos de público conocimiento que tienen en la Justicia y otros, por lo contrario, piensan en que Neumann le habla a su mamá. Lo cierto es que, hasta el momento, la modelo no expuso de manera directa a quién se refería en esta serie de mensajes.

Las declaraciones de la mamá de Nicole Neumann que enfurecieron a la modelo: “Es un monstruo y soy la culpable de haberla creado”

Embed - Guerra sin fin: Nicole Neumann peleada con su madre

Este viernes, la mamá de Nicole volvió a hablar a través de una comunicación vía chat que mantuvo con la producción de Intrusos (Canal 8) y lanzó fuertes declaraciones contra su hija. “Ya sé que mi hija habló mierda. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. No puedo más con nada, no quiero saber más nada”, dijo Claudia.

Pero no quedó ahí: la mujer fue por más y disparó con munición gruesa a la mamá de sus nietas Sienna, Allegra e Indiana. “Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... Me tendré que joder. Es lo que me tocó”, se lamentó Claudia y expuso el disgusto que le genera toda esta situación.

A la vez, se excusó con la productora por querer cortar la comunicación de manera abrupta y no seguir hablando de la cuestión. “Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, cerró Claudia, muy molesta.