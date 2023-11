La reacción de Luciana Salazar cuando la vincularon con un abogado

En tanto, a pocos minutos de revelada la información, Luciana Salazar se volcó a su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos, aunque nunca dio nombres. "Lo desmiento acá y espero que todos los portales no se hagar eco de falsas noticias!. No estoy de novia con la persona que me están vinculando", escribió furiosa.

"Todos los días me ponen de novia con personas que no lo son y hasta algunas ni conozco. El día que yo quiera contar algo será de mi boca. Gracias", concluyó tajante la mamá de Matilda Salazar.