La razón que tuvo Benjamín Vicuña para viajar de emergencia a Chile

“No la está pasando bien. Viajó de urgencia porque su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró, ya está intubado”, explicó Latorre.

“Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”, sumó y contó que este faltazo al teatro no les gustó a sus compañeros de la obra El método Grönholm, que estrenó el viernes pasado.

“Él ya aclaró que no va a volver hasta que esto se solucione, y no se sabe si va a estar el miércoles en el teatro o si la van a suspender momentáneamente”, explicó la panelista.

“A esto se le suma que las cosas en el elenco no estarían tan bien: no se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye”, aseguró por el chileno en relación a Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera.