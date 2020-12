La Princesita y una intimidad sobre su hija por su relación con Nico Furman

La historia de amor tomó estado público por algunos indicios que ambos dieron en las redes sociales y ocultarlo fue inevitable.

"Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se enterara por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre", disparó Kari en Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

"A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura", explicó Karina. Y luego agregó: "Pero yo me di cuenta de que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram y me apuraron".

"Le dije: 'Mirá solcito, mamá está conociendo a alguien'. (Lo hice) antes de que se entere por la tele, porque se rompería la confianza que hay entre nosotras", recordó Kari.

"Para él también es raro, porque de repente un día prendés la tele y está tu nombre, tu foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno”, dijo después Karina sobre Nicolás.