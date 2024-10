La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Milet

iMilett Figueroa habló sobre la idea de casarse con Marcelo Tinelli0 seconds of 3 minutes, 49 secondsVolume 0% Milett Figueroa habló sobre la idea de casarse con Marcelo Tinelli

Al notar el entusiasmo de Milett, Legrand continuó elogiando a Marcelo Tinelli: “Es un hombre buen mozo”. Figueroa, aún sonriente, agregó que más allá de su apariencia, él es “muy inteligente. Y es una persona sabia emocionalmente”. Además admitió que hablar de él la llevaba a decir “muchas cosas hermosas”, y destacó que incluso aquellos que no están enamorados de él reconocen en Tinelli “una persona grandiosa de verdad”. Gustavo López, presente en la mesa, señaló que los ojos de Milett “brillaban” cuando hablaba de Marcelo.

La conductora, curiosa sobre la relación de Milett con los hijos de Tinelli, preguntó: “Decime, ¿con los chicos cómo te llevás? Porque son grandes ya. ¿Son celosos?”. Milett respondió afirmativamente y explicó: “Sí, cada uno tiene vida independiente. Son celosos. Yo soy celosa como hija, así que a mi mamá la celo un montón. Pero también dejo que sea feliz. Claramente hemos tenido todo un año completo para conocernos y todavía cuando hay momentos para compartir, se disfrutan mucho”.

Mirtha continuó indagando y le preguntó a Milett si alguna vez había estado casada, a lo que ella respondió: “No, nunca me casé. Nunca tuve hijos. Tengo 32 años y estoy viviendo mi vida como la siento, y de verdad la siento hoy como una etapa feliz. Me siento muy completa”. Así las cosas, minutos más tarde, la Chiqui volvió a preguntarle a la modelo por su futuro con la figura de la televisión: “¿Viven juntos?”. Ante la respuesta negativa, la diva le consultó si se había enamorado del conductor desde un comienzo. “Sí, me gustó, me negué al principio porque pensé que me iban a distraer esos mandatos que te dicen, ‘concéntrate en el trabajo’”, afirmó la peruana.

Luego, la Chiqui incomodó a Milett al destacar que había tenido varios novios: “Leí tu currículum y tuviste varios novios. Tenemos varios anotados”. Sin embargo, la gran pregunta llegó cuando Legrand quiso saber si la pareja tenía planes de casarse en un futuro. Con buen ánimo, la jurado del certamen de canto explicó: “No hemos hablado de casamiento pero estamos viviendo un momento hermoso que queremos disfrutar. Si no se da al final se agradece igual el amor. El amor es lo más importante”.