La Peña de Morfi: confirmaron quién se hará cargo de la conducción

Y, a raíz del buen resultado, se confirmó que Georgina continuará a cargo del programa y por el momento no habrá conductores rotativos como se especulaba.

La idea del canal de las pelotas es que Barbarossa siga en lo posible todo el año ya que además viene haciendo un éxito de lunes a viernes a la mañana con A la Barbarossa.

El firme pedido de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

En medio del escándalo desatado luego de que Lucas Benvenuto sacara a la luz denunciando, públicamente y en la Justicia, a Jey Mammon por abuso sexual en la relación que asegura mantuvieron cuando era menor de edad y el conductor de Telefe superaba los 30, su abogado reveló qué es lo que realmente pretende el joven si bien sabe que la causa ya prescribió.

En declaraciones a Entrometidos (Net Tv), ciclo conducido por Carlos Monti y Andrea Bisso, Javier Moral informó que recibió un llamado del representante legal del ahora ex conductor de La Peña de Morfi para intentar llegar a un acuerdo de confidencialidad, de manera que Lucas no siga hablando públicamente en contra de Mammon sobre un hecho prescripto.

En ese sentido el letrado de Benvenuto fue más que claro sobre las intenciones de su defendido, donde remarcó lo que significó emocionalmente para Lucas revivir todo aquello exponiéndolo de manera pública.

“Si hay de parte del imputado un reconocimiento que todo lo que dice Lucas es verídico, a partir de allí podría empezar a trabajar en escuchar algo. De no ser así, él no lo va a aceptar. Es imposible que él se calle”, afirmó Moral revelando que hasta ahora no hubo acuerdo alguno en tanto y en cuanto Jey no reconozca el crudo relato de Lucas.