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Continúa a buen ritmo la pavimentación del microcentro sanjuanino

El plan se ejecuta de manera progresiva para minimizar el impacto sobre la circulación y la actividad comercial del microcentro.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa con la ejecución del Plan de Pavimentos Urbanos en el microcentro de Capital. La intervención forma parte del Grupo 5 del programa provincial e incluye la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada.

Hasta el momento, ya finalizaron las tareas de pavimentación en cuatro tramos de calle Caseros: entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín. También quedaron concluidos los cuatro tramos previstos sobre calle Aberastain: entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín.

En calle Jujuy ya se completaron los trabajos entre Santa Fe y Mitre, entre Mitre y avenida Ignacio de la Roza, y entre avenida Ignacio de la Roza y Rivadavia. Actualmente, las tareas continúan en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Mitre, donde durante esta jornada se realiza la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

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En forma simultánea, comenzó un nuevo frente de obra sobre calle Güemes, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida, con tareas de limpieza y arenado como etapa previa a la posterior colocación del nuevo pavimento.

El plan se ejecuta de manera progresiva para minimizar el impacto sobre la circulación y la actividad comercial del microcentro. Una vez finalizadas estas intervenciones, las calles recuperarán mejores condiciones de transitabilidad y seguridad para vecinos, comerciantes y las miles de personas que diariamente se desplazan por el centro sanjuanino.

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