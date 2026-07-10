El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa con la ejecución del Plan de Pavimentos Urbanos en el microcentro de Capital. La intervención forma parte del Grupo 5 del programa provincial e incluye la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada.
Continúa a buen ritmo la pavimentación del microcentro sanjuanino
El plan se ejecuta de manera progresiva para minimizar el impacto sobre la circulación y la actividad comercial del microcentro.