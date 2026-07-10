Continúa a buen ritmo la pavimentación del microcentro sanjuanino

Hasta el momento, ya finalizaron las tareas de pavimentación en cuatro tramos de calle Caseros: entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín. También quedaron concluidos los cuatro tramos previstos sobre calle Aberastain: entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín.

En calle Jujuy ya se completaron los trabajos entre Santa Fe y Mitre, entre Mitre y avenida Ignacio de la Roza, y entre avenida Ignacio de la Roza y Rivadavia. Actualmente, las tareas continúan en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Mitre, donde durante esta jornada se realiza la colocación de la nueva carpeta asfáltica.