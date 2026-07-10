Icardi habría incumplido con algunas responsabilidades de sus hijas

Tmbién apuntó contra el cumplimiento de algunos tratamientos médicos que, según indicó, una de las menores tenía pendientes. En ese sentido, cuestionó que no se habrían realizado durante la estadía con Icardi. “Mientras me criticaban a mí y criticaban a mi clienta diciendo que hubo negligencia o mala praxis, las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces”, sostuvo.

Además, Rosenfeld reveló que una de las hijas de Wanda regresó con una lesión que requirió atención médica inmediata. “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás”, contó.

La abogada relató que Wanda notó que algo ocurría apenas recibió a la menor. “Cuando Wanda recibe a la nena, la recibe en pantuflas”, señaló durante la charla televisiva.

Al ser consultada sobre cómo se habría producido el golpe, Rosenfeld prefirió no entrar en detalles, aunque mencionó una situación vinculada a una actividad que, según ella, la niña debía evitar. “Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí”, afirmó.

Por último, la representante legal de Wanda explicó que la menor quedó bajo observación médica antes del viaje que la conductora tenía programado. “Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización”, concluyó.