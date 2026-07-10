WhatsApp recordará los cumpleaños de los contactos

El origen de esta novedad responde a un proceso que la compañía de la firma Meta inició meses atrás, cuando comenzó a solicitar de manera progresiva a sus usuarios que ingresaran sus respectivas fechas de nacimiento. Dicho requerimiento técnico se implementó originalmente bajo un estricto criterio confidencial con el propósito de dar cumplimiento a normativas regulatorias de diversas zonas de los Estados Unidos orientadas a la verificación de la mayoría de edad en los perfiles digitales.

Aprovechando esa base de datos interna ya recopilada, el servicio de comunicación planifica añadir una sección exclusiva dentro de la app donde se listarán cronológicamente los aniversarios natales de los contactos agendados.

De esta forma, WhatsApp replicaría un sistema utilizado por otras redes sociales como Facebook e Instagram para transmitir sus felicitaciones en estas ocasiones especiales.

El funcionamiento de este módulo de alertas estará lógicamente condicionado a que los contactos hayan registrado previamente sus datos de nacimiento en sus cuentas, una variable que por el momento no se exige de manera universal en todas las regiones del mundo.

La característica fue localizada con precisión en la actualización de prueba 2.26.27.3 para Android, la cual ya circula de manera controlada entre el grupo habitual de evaluadores técnicos encargados de testear el rendimiento y reportar fallas antes de un lanzamiento masivo.

Pese a las expectativas generadas en los foros tecnológicos, la multinacional estadounidense todavía no oficializó una fecha concreta para el despliegue de la actualización a escala global.