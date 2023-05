La novia de Jorge Rial habló de la salud del periodista

“Tenemos un humor raro. No tengo nada personal contra gente que no conozco. Este tema me pone muy nerviosa”, señaló la escritora.

Luego, al querer aclarar que no tiene nada para decir ya que no es la protagonista de esta historia, haciendo referencia a la salud de Rial, María del Mar arrojó una desafortunada frase: “Yo no fui la que murió y revivió”.

Tras esas palabras, las angelitas la aniquilaron por sus dichos. “No da ponerle humor a eso”, comentó Yanina Latorre. Y Marixa Balli sumó molesta: “No, la verdad es que no tiene broma lo que pasó. ‘¿No soy el que murió y resucitó?’ Es lamentable”.

Por su parte, Ángel de Brito dijo: “Quizás es humor negro”. Sin embargo, Yanina añadió: “Igual a veces dicen humor raro y es humor malo”. Entonces, Andrea Taboada manifestó: “No me resulta graciosa, no me parece que sea un tema para abordarlo así, es una persona que estuvo al borde de la muerte. Me parece que es un poco tontona”.