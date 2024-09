“Me agarraste desprevenida. Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino, estamos súper bien”, comenzó diciendo la joven, que acompañó a su novio en el evento de la Fundación Discar que se realizó en Costa Salguero días atrás, en la primera nota que dio a LAM.

Luego, indagada por cómo Benjamín quiso cuidarla de la exposición cuando comenzaron a salir, Anita se sinceró: “Sí, quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Él es un amor, estamos súper bien”.