"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Luciana Salazar

La millonaria cifra que Luciana Salazar le exigió a Redrado

Se conoció cuál fue la cifra que Luciana Salazar le exigió a Martín Redrado para dar por terminado el litigio por el cual están enfrentados en la Justicia.

Luciana Salazar no pudo ocultar su emoción luego de que la Justicia le diera la razón y levantara la suspensión de la causa que le inició a Martín Redrado por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de su hija Matilda.

La modelo sostiene que el economista firmó voluntariamente un acuerdo en el que se comprometía a asumir los gastos de manutención de la niña hasta los 18 años. Según Salazar, Redrado cumplió durante los primeros años, pero luego dejó de pagar.

Por este motivo, Luciana inició una causa judicial para exigir que se cumpla el acuerdo. El economista, por su parte, sostiene que fue obligado a firmarlo y denunció penalmente a la modelo por extorsión.

Te puede interesar...

En este contexto, trascendió la millonaria cifra que le habría pedido Salazar a Redrado para poner fin al conflicto y el monto que él ofreció.

Según reveló Pampito en Puro Show (El Trece), Redrado le habría ofrecido a Salazar 100 mil dólares para cerrar la cuestión judicial. Sin embargo, la modelo habría solicitado un millón de dólares. “Por supuesto que no llegaron a un acuerdo y esto va a continuar”, señaló el conductor.

Aportando más detalles, Angie Balbiani comentó: “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”.

El emotivo descargo de Luciana Salazar ante el fallo a favor en el juicio a Redrado y la dura respuesta del economista

Luciana Salazar recibió en las últimas horas una noticia importante por parte de la Justicia en el juicio que lleva adelante contra su ex pareja, Martín Redrado, por su hija Matilda.

Paula Varela mostró al aire en el programa Intrusos (América TV) un audio de la modelo, visiblemente conmovida, compartiendo las primeras sensaciones luego de que la Justicia diera un avance clave, permitiendo que continúe el proceso que estaba detenido desde hace un tiempo.

“No sabés lo que estoy llorando de alegría, no lo puedo creer, porque yo tenía suspendida esta causa por la penal, que próximamente está por tener sentencia”, indicó con profunda emoción la modelo.

Y explicó sobre esta novedad judicial: “El Juzgado Civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda. Así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. No sabes lo feliz que estoy”.

“La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura”, cerró Luciana Salazar entre lágrimas.

“Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando, que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando, pero dejó de hacerlo hace dos o tres años, y eso es lo que pide Luciana”, puso en contexto la periodista sobre el largo proceso judicial iniciado por la modelo contra el economista.

FUENTE: Primicias YA

Temas

Te puede interesar