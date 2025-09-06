La millonaria cifra que Luciana Salazar le exigió a Redrado

En este contexto, trascendió la millonaria cifra que le habría pedido Salazar a Redrado para poner fin al conflicto y el monto que él ofreció.

Según reveló Pampito en Puro Show (El Trece), Redrado le habría ofrecido a Salazar 100 mil dólares para cerrar la cuestión judicial. Sin embargo, la modelo habría solicitado un millón de dólares. “Por supuesto que no llegaron a un acuerdo y esto va a continuar”, señaló el conductor.

Aportando más detalles, Angie Balbiani comentó: “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”.

El emotivo descargo de Luciana Salazar ante el fallo a favor en el juicio a Redrado y la dura respuesta del economista

Luciana Salazar recibió en las últimas horas una noticia importante por parte de la Justicia en el juicio que lleva adelante contra su ex pareja, Martín Redrado, por su hija Matilda.

Paula Varela mostró al aire en el programa Intrusos (América TV) un audio de la modelo, visiblemente conmovida, compartiendo las primeras sensaciones luego de que la Justicia diera un avance clave, permitiendo que continúe el proceso que estaba detenido desde hace un tiempo.

“No sabés lo que estoy llorando de alegría, no lo puedo creer, porque yo tenía suspendida esta causa por la penal, que próximamente está por tener sentencia”, indicó con profunda emoción la modelo.

Y explicó sobre esta novedad judicial: “El Juzgado Civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda. Así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. No sabes lo feliz que estoy”.

“La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura”, cerró Luciana Salazar entre lágrimas.

“Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando, que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando, pero dejó de hacerlo hace dos o tres años, y eso es lo que pide Luciana”, puso en contexto la periodista sobre el largo proceso judicial iniciado por la modelo contra el economista.