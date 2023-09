La lista de sueños pendientes que Silvina Luna dio a conocer poco antes de su muerte

En esa breve charla, la modelo también dio a conocer su lista de sueños pendientes, los que tuvo que poner en pausa debido a sus problemas. “Viajes y pareja”, explicó en referencia a aquellos lugares que le quedaron por conocer y la llegada de una historia de amor que le diera la posibilidad de ser madre, como tanto anhelaba.

Por último, aseguró que se gastó una fortuna en remedios para aliviar el dolor y defenestró a Aníbal Lotocki, que le arruinó la vida en 2011 tras una mala praxis. “No es fácil esto, me encuentro en un momento complicado. Él no me advirtió de ninguna consecuencia. Me acuerdo patente cuando le pregunté si tenía una contraindicación y él me dijo que no. No me habló de granulomas ni nada que me pudiera llegar a complicar”, cerró con la voz entrecortada por la angustia.