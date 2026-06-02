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Policías salvaron la vida de una bebé de un año mediante maniobras de RCP

Policías actuaron de inmediato al recibir a una madre con su bebé inconsciente en la comisaría. Lograron reanimarla con maniobras de RCP y primeros auxilios, salvando su vida.

Efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este lograron salvar la vida de una bebé de 1 año y 3 meses tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en una situación de extrema urgencia, gracias a la rápida intervención de los efectivos, la menor logró recuperar la reacción.

El hecho ocurrió cuando una joven madre de 19 años llegó a la dependencia policial llevando en brazos a su hija, quien se encontraba inconsciente, sin reacción a estímulos, con escaso pulso y sin signos aparentes de conciencia.

Ante la gravedad del cuadro, el personal policial solicitó de inmediato asistencia médica al servicio de emergencias 107 y comenzó a practicar maniobras de RCP y primeros auxilios. Gracias a la rápida intervención de los efectivos, la menor logró recuperar la reacción.

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Debido a la urgencia de la situación, la niña fue trasladada en un móvil policial al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica especializada.

Según informó la médica de guardia, Doctora Yanina Flórez, la pequeña presentaba un cuadro de convulsión febril y ahogamiento por vómito. Tras ser estabilizada, quedó internada en observación, aunque fuera de peligro.

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