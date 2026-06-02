Policías salvaron la vida de una bebé de un año mediante maniobras de RCP

El hecho ocurrió cuando una joven madre de 19 años llegó a la dependencia policial llevando en brazos a su hija, quien se encontraba inconsciente, sin reacción a estímulos, con escaso pulso y sin signos aparentes de conciencia.

Ante la gravedad del cuadro, el personal policial solicitó de inmediato asistencia médica al servicio de emergencias 107 y comenzó a practicar maniobras de RCP y primeros auxilios. Gracias a la rápida intervención de los efectivos, la menor logró recuperar la reacción.