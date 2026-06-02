Efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este lograron salvar la vida de una bebé de 1 año y 3 meses tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en una situación de extrema urgencia, gracias a la rápida intervención de los efectivos, la menor logró recuperar la reacción.
Policías salvaron la vida de una bebé de un año mediante maniobras de RCP
Policías actuaron de inmediato al recibir a una madre con su bebé inconsciente en la comisaría. Lograron reanimarla con maniobras de RCP y primeros auxilios, salvando su vida.