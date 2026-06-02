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La Obra Social Provincia incorporó cannabis medicinal a su vademécum

La cobertura incluirá formulaciones a base de cannabidiol (CBD) al 10% para pacientes que cuenten con indicación médica. La medida fue destacada como un avance en el acceso a tratamientos para diversas patologías.

La Obra Social Provincia incorporó oficialmente productos de cannabis medicinal a su vademécum, una medida que permitirá ampliar el acceso a tratamientos terapéuticos para más de 140 mil afiliados en San Juan.

La incorporación representa un importante avance en materia de salud pública y acceso a nuevas alternativas terapéuticas, ya que los profesionales médicos podrán indicar tratamientos con cannabis medicinal en aquellos casos donde consideren que el paciente lo requiere.

El presidente de CANME, Gonzalo Campos, destacó que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre la empresa estatal, el Ministerio de Salud y la Obra Social Provincia, con el objetivo de brindar nuevas herramientas para el abordaje de distintas patologías.

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"La incorporación al vademécum es un logro importante que beneficiará a más de 140 mil afiliados, siempre que los profesionales determinen que los pacientes lo requieran", señaló durante una entrevista en Canal 8.

En una primera etapa, la cobertura incluirá cannabidiol (CBD) al 10%, uno de los principales componentes terapéuticos del cannabis medicinal. Entre las patologías para las cuales podría indicarse este tratamiento se encuentran la epilepsia, trastornos del espectro autista, bruxismo y otras afecciones que cuenten con respaldo médico y evidencia científica para su tratamiento.

Desde CANME explicaron que la tendencia actual en medicina apunta a que los profesionales de la salud puedan arbitrar los accesos terapéuticos al cannabis medicinal para aquellas patologías donde su utilización haya demostrado beneficios.

Asimismo, adelantaron que en los próximos 45 días se espera avanzar en nuevas incorporaciones vinculadas a patologías crónicas, ampliando las posibilidades de acceso para los afiliados.

Campos, expresó que hay grandes expectativas respecto al impacto positivo que tendrá esta medida y remarcaron la importancia de generar resultados concretos que permitan seguir fortaleciendo el uso responsable y supervisado del cannabis medicinal dentro del sistema de salud provincial.

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