La Obra Social Provincia incorporó cannabis medicinal a su vademécum

"La incorporación al vademécum es un logro importante que beneficiará a más de 140 mil afiliados, siempre que los profesionales determinen que los pacientes lo requieran", señaló durante una entrevista en Canal 8.

En una primera etapa, la cobertura incluirá cannabidiol (CBD) al 10%, uno de los principales componentes terapéuticos del cannabis medicinal. Entre las patologías para las cuales podría indicarse este tratamiento se encuentran la epilepsia, trastornos del espectro autista, bruxismo y otras afecciones que cuenten con respaldo médico y evidencia científica para su tratamiento.

Desde CANME explicaron que la tendencia actual en medicina apunta a que los profesionales de la salud puedan arbitrar los accesos terapéuticos al cannabis medicinal para aquellas patologías donde su utilización haya demostrado beneficios.

Asimismo, adelantaron que en los próximos 45 días se espera avanzar en nuevas incorporaciones vinculadas a patologías crónicas, ampliando las posibilidades de acceso para los afiliados.

Campos, expresó que hay grandes expectativas respecto al impacto positivo que tendrá esta medida y remarcaron la importancia de generar resultados concretos que permitan seguir fortaleciendo el uso responsable y supervisado del cannabis medicinal dentro del sistema de salud provincial.