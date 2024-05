La Joaqui habló de su romance con Luck Ra

“Me di cuenta de que estoy re enamorada porque yo nunca chapé en público, pero lo miro y digo ‘este hijo de puta es mi re amor’. Ahora me chupa un huevo”, continuó a puro sentimiento.

Y se sinceró sobre lo que siente por Luck Ra y el particular lugar público donde fue el primer encuentro: “Yo esta vez no oculté nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’. Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así”.

“Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta”, siguió La Joaqui a corazón abierto.

"Él es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con él es lo mejor, pero nunca íbamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y él es un chico bien”, destacó la cantante sobre el cordobés.

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no, yo quería cita”, recordó sobre las invitaciones que él le hacía y ella se negaba a ir.