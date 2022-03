La inesperada confesión de Luciano Castro sobre Flor Vigna

Y este fin de semana, el actor habló en Agarrate Catalina del momento de felicidad que vive con la actriz y reflexionó sobre la diferencia de edad ente ambos.

“Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”, señaló el protagonista de El primero de nosotros, la nueva tira de Telefe, sobre los veinte años que tienen de diferencia.

“Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, indicó Luciano Castro.

La carta de Luciano Castro a Flor Vigna que conmovió a la actriz y cantante

Luciano Castro, en la semana de San Valentín, sorprendió a su novia, Flor Vigna, con una tierna carta que emocionó a la cantante y actriz.

Flor Vigna se animó a publicar en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la tierna carta de amor que le escribió Luciano Castro, de puño y letra, donde expresa el agradecimiento y el amor que siente por su novia, que se sintió orgullosa y lo hizo público.

"Gracias por escribir una hoja en blanco conmigo, ME HACES BIEN. Soy fanático de nuestras risas, de nuestros besos y aventuras. Gracias por motivarme a lograrlo todo. Por este amor tan pasional y sano. Me encantó este nuevo capítulo, Juntos. Te amo", fueron las palabras que Luciano le redactó a Flor Vigna.

La carta fue escrita en Tafí del Valle, el 13 de febrero de este año y gracias a eso, quedó demostrado que la pareja celebra su amor a diario y no solo en ocasiones especiales, ya que el actor le escribió a Flor Vigna, un día antes de San Valentín.

Ella, en tanto, el 14 de febrero le escribió: "Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir".