La gran participación de Anabel Sánchez en el Bailando 2023

"Me parece que tiene un valor enorme que lo cuentes. Y te lo dije en privado, no tengas vergüenza en contarlo porque inspirás a otra gente. Porque sos una sobreviviente. Me honra tenerte en la pista", agregó.

Anabel Sánchez y Tito Díaz debutaron en la pista con un mix urbano

Anabel, con lágrimas en los ojos, le respondió: "Gracias. La verdad es que nos re costó salir, porque tener una persona que te diga que no podés, que no sos nadie, y una muchas veces se cree eso. No sé de dónde salió esa fuerza, pero también es gracias a mi mamá que decía: 'no, hay que poder siempre, no importa quién venga y te diga no podés'. Yo traté de salir de ahí, obviamente al principio cuesta, porque una entra en ese estado de víctima. Es cuestión de cada uno que tan fuerte se vuelve. Y salí adelante. Por eso, a los chicos que me siguen siempre les digo que los sueños sí se hacen realidad, cuestan".

"Pero si uno quiere y adentro está esa fuerza se puede. Y a veces no nos toca una familia linda, pero nos tenemos a nosotros mismos", agregó la participante.

Y al final, el conductor Marcelo Tinelli cerró con un conmovedor mensaje para Anabel: "Te merecés todo lo que te pasa. Nada no tiene merecimiento en esta vida. Disfrutá cada cosa que lo tenés hiper merecido. Cuando a uno le pasan tantas cosas fuertes en la vida es como sale una fuerza innata de cada uno y vos la tenés. Se te ve esa fuerza y es hermosa. La vida es esto, no son todos momentos lindos, ni van a ser todos momentos feos. La vida es un transitar entre lo bueno y lo malo. Es como el yin y el yang. Y me encanta que puedas transitar el camino de la vida.

"Y seguramente vas a tener golpes en la vida, pero seguí para adelante. Los que llegan siguen, a pesar de las dificultades, no se dan por vencido. Y si hay un ejemplo que tenés en este momento es que no te das por vencida, me encanta", concluyó el presentador y abrazó a la participante.