La furia de Nacho Viale porque no le cargaron nafta a su moto

Según comentó el nieto de Mirtha Legrand en su cuenta de Instagram, le dijeron que al no tener el chaleco refractario no se iba a poder concretar la compra de la forma en la que él necesitaba. Sin embargo, le ofrecieron darle un bidón lleno. El empleado quiso cumplir con la Ley 15.143, que indica que no pueden vender combustibles a quienes lleguen en moto y no tengan el chaleco correspondiente. Indignado, el productor expresó: “Bueno, la ley más pelotuda que vi en mi vida”.