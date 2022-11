La fuerte sanción de Gran Hermano a Alfa

La decisión fue comunicada en el living de la casa y con todos los jugadores presentes. "Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado", indicó Gran Hermano.

Mientras había un silencio casi total, Juan esbozó un "perfecto", celebrando la sanción que recibió Walter.

"No te sientas mal porque no tenés la culpa de nada, ya te pedí disculpas, no quise hacerte daño ni acosar a nadie, quiero que no te sientas mal porque esto es un juego y no tenés que sentirte culpable. No me debés nada y si tengo que ir a placa, está todo bien", le dijo Alfa a Coti, para luego ganarse un aplauso de algunos de sus compañeros de la casa más famosa del país.