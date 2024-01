La fuerte confesión de Emmanuel de Gran Hermano

Sorprendido, Joel le consultó: "¿Era de la familia también?" Luego de que Emmanuel contara que su abusador había sido un "amigo de la familia", explicó que nunca había hecho la denuncia.

"Antes no se hablaba de esas cosas. No me creían porque yo eso lo conté. No me creyeron, me dijeron: 'No, es imposible'. Y luego, cuando yo ya tenía 11 o 12 años, mis padres empiezan a separarse. No sé si se peleaban por mí, porque era gay. Ahí fue que me fui, bah me fueron. Onda, 'si no te gusta esto te vas'", recordó.

"Después de eso no tuviste más relación con tus viejos hasta cuándo", quiso saber Joel. "Fue de más grande, cuando me casé con Nico. Gracias a él mi vida fue cambiando. Me gustaría que mi mamá me dijera: 'Perdón, perdón porque sufriste todas esas cosas'. Me encantaría que eso pasara", concluyó con angustia Emmanuel.