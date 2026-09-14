La Joaqui habló por primera vez sobre su foto con Tiago PZK y aclaró si están de novios

Según relató, el encuentro tuvo un carácter familiar y no se trató de una salida a solas con Tiago. “Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, aclaró.

La respuesta llegó después de varios días en los que distintas imágenes de La Joaqui y Tiago PZK alimentaron los rumores sobre un vínculo amoroso. En las últimas semanas, ambos protagonizaron distintos momentos en redes sociales que despertaron la atención de sus seguidores.

Cuando el cronista volvió a preguntarle de manera directa si están en pareja, La Joaqui eligió mantener el misterio y respondió entre risas: “Yo soy una poeta villera, si estoy en pareja se los comunicaré”.

De esta manera, la cantante no confirmó ni negó que exista una relación sentimental con Tiago y prefirió dejar abierta la posibilidad de hablar del tema más adelante. Por ahora, definió la visita a Vanesa Aranda como un “encuentro familiar”.

Las fotos de La Joaqui y Tiago PZK que revolucionaron las redes

Este fin de semana, la cantante llevó a Tiago PZK a un lugar muy especial tras la escandalosa ruptura con Luck Ra.

La encargada de compartir las fotos en las redes sociales fue Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, el joven músico que murió en Florencio Varela hace tres años y que era como un hermano para la artista.

“Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió la mujer, que minutos más tarde mostró lo que los fans de los cantantes estaban esperando: sus fotos juntos.

Ambos estuvieron muy sonrientes durante la velada, donde también hubo personas muy queridas en la vida de Joaquinha. La cena se desarrolló en paz y armonía, con risas, anécdotas y el recuerdo de Noba, con quien la artista hizo el hit “Butakera”.

En medio de este revuelo, la cantante también respondió cuando le preguntaron por los dichos de Luck Ra, quien había definido a Tiago PZK como “un ex gran amigo”.

“No tengo anda para decir de él, las despedidas son complejas”, expresó ella. “No lo veo hace meses, no tenemos nada que hablar. Solo le deseo que sea feliz”, manifestó también.