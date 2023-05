La felicidad de Daniela Celis por su nuevo departamento

Tras haber ahorrado en todas las ocasiones, Daniela pudo cumplir otro de sus sueños, tener su primer departamento. De esta forma, la joven oriunda de Moreno, mostró con mucha felicidad a sus seguidores su primer casa.

Con un juego de llaves en su mano, mostró un video en sus historias de Instagram en la que se la podía ver adentro de una vivienda completamente nueva y vacía.

En el video se encarga de mostrar cada sector de su nuevo hogar, mientras hablaba emocionada a la cámara. “Y bueno, primeros logros recien me entregan las llaves de mi nueva casita, bueno, mi nuevo departamentito, pero es el primero. No saben lo feliz que estoy, obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón.