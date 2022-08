La exempleada de Wanda Nara contó que Mauro Icardi la maltrató: los motivos

“Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó ‘¡nunca sabés nada vos!’”, reveló.

Luego de un rato de la charla, la conductora le consultó porqué había soportado los malos tratos durante tanto tiempo y con mucha angustia respondió: “No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?”.