La decisión de Juliana Díaz tras la internación de Maxi Guidici

Al hacerse de público conocimiento lo sucedido con el joven, se supo que fue Juliana quien llamó a la ambulancia del SAME y se conocieron ciertos pedidos que realizó para cuidar el tratamiento de la noticia y mantener privacidad.

En primer lugar, la periodista Pía Shaw contó en A la Barbarrosa que Juliana se había comunicado con ella por mensaje y le escribió: “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia".