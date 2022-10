La confesión de Santiago del Moro a horas del debut de Gran Hermano

Será la más impresionante que haya recibido a sus huéspedes en Argentina. Todo sucederá en más de 2200 m2, un extenso jardín con pileta y sauna. Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la casa, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos.

Santiago del Moro contó cómo se prepara para este nuevo desafío profesional y contó más detalles: "Estoy muy contento porque esperaba estar al frente de un proyecto así. Lo bueno que tiene este programa que es el programa más democrático que se puede hacer, porque todo lo elige el público".

Luego confesó: "Creo que todos hemos fantaseado en algún momento sobre qué pasaría si entramos a la casa. Durante la pandemia todos nos sentimos parte de un Gran Hermano con lo del encierro. No sé si tendría la fortaleza para estar en la casa de Gran Hermano".

"Es una experiencia que gana el más fuerte, es una competencia. Y creo que los chicos que entran hoy tienen una gran ventaja a los pioneros de GH, ahora saben todo a dónde vienen. Yo no me creo más esa inocencia los que digan que no sabía dónde estaba o que entré porque fui a acompañar a una amiga, o que me anoté y me costó lo que es la máquina de la televisión. Acá no hay nadie inocente. Es la competencia televisiva más grande del mundo, con reglamentos claros... Por la página pasaron más de 6 millones de personas y el casting presencial lo hicieron más de 20 mil y luego quedaron 10 mil, después 30 y pico hasta que fueron quedando los 18 chicos", destacó Del Moro.

Gran Hermano 2022: qué días serán las galas de nominaciones y eliminación

Esta nueva edición de Gran Hermano 2022 contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán, junto a Santiago del Moro, su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos.Los martes y jueves podrán verse las pruebas de la casa junto a los analistas desde afuera.

Además, los participantes de Gran Hermanon 2022 se nominarán entre sí el día miércoles. El público definirá el destino de los nominados y uno de ellos quedará eliminado los domingos. El participante que deje la casa, tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Los viernes estará la fiesta de GH y los sábados se emitirá “La noche de los ex”, con la conducción de Roberto Funes Ugarte. Una edición especial con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de las ediciones anteriores: Ximena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Cristian U.

El ganador del reality será acreedor de una cifra récord en la historia de Gran Hermano, un premio de 15 millones de pesos.