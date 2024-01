La conexión mística de Gustavo Yankelevich con Romina Yan: "Era ella"

La experiencia mística de Gustavo Yankelevich con Romina Yan en Roma

“Dije eso y me fui a la estación de tren con mi mujer, Rosella. Llegamos y había mucha gente en el andén", apuntó. Como todavía estaban a tiempo, ella propuso ir a tomar un café. Él le dijo que no por primera vez en sus viajes y decidió quedarse parado donde estaba.

"De pronto escucho un: ‘Señor Yankelevich’. Entre una multitud, habría dos mil o tres mil personas. Y bajo la vista y veo una mujer muy luminosa que se me acerca y me dice ‘¿le puedo dar un beso?’”, contó, generando intriga.

Él aceptó el saludo y charlaron un poquito. “Me dijo que tenía dos hijas, de 12 años y de 10 años. Y que todas las tardes, cuando las buscaba en el colegio, merendaban mirando Jugate conmigo".

Después, la mujer le contó que habían decidido no tener más hijos pero que había quedado embarazada. "Se enteró de que iba a tener una nena. Cuando les preguntó a sus hijas qué nombre le querían poner a su hermanita, las dos dijeron Romina, por Romina Yan”, relató, muy conmovido.

Entonces, Gustavo quedó impactado y le repreguntó atónito: “¿Vos tenés una hija que se llama Romina por mi hija? Y me dijo que sí, me dio un beso y se fue”, explicó, impactado por el poder de la señal que había recibido de su hija a través de esa misteriosa mujer.

“Nunca supe hasta el día de hoy quién era. Por supuesto me puse a llorar, llegó mi mujer, me preguntó qué me pasaba. Lloraba de felicidad, me sacó del agujero negro en menos de dos horas que le había hablado y le había pedido, porque me dio una felicidad lo que acababa de pasar y yo sabía que era ella porque se lo pedí y lo tuve”, sostuvo, aún emocionado.

El último septiembre, tanto Cris Morena como Gustavo la recordaron en el que habría sido su cumpleaños número 49 “Querida Ro. Hoy te honré corriendo en el Central Park de NY, lugar que amás, siempre sos y serás mi gran referente. Mi faro. Te amo profundamente!”, escribió al pie del posteo el productor de teatro y televisión.