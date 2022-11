La China y Rusher se reencontraron y llenaron de amor las redes

"Que manera de iluminar mi vida. Que manera de llenar todo de amor. Que manera de hacerme sentir amada. Que manera", escribió la actriz en la publicación que en tan sólo segundo cosechó miles de likes.

Rusherking no se quedó atrás, y no sólo le respondió la publicación con la frase "Me tenés loco mi amor. Te amo", sino que también compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta, con la leyenda "Mi amoooor".

La mamá de Rufina, Amancio y Magnolia compartió, además, un video desde su cuenta de Tik Tok, donde muestra toda la intimidad del motorhome del cantante.