La China Suárez y L-Gante lanzaron una canción repleta de indirectas

En tanto, “Te entregué todo mi corazón, vos no pudiste con tanto”, “Ni para engañarme, tú fuiste inteligente” o “Llora como una arrepentida, me dejaste tirado, me cagaste la vida”, son otras de las picantísimas frases que resuenan en las estrofas de la flamante canción de Eugenia Suárez y Elián Valenzuela que ya tuvo casi 90 mil visualizaciones en apenas 12 horas.

L-Gante y la China Suárez fueron captados a los besos: la filosa reacción de Wanda Nara

A mediados del mes de junio se supo que la China Suarez y L-Gante estaban preparando una nueva canción juntos cuando salieron a la luz imágenes de ambos a los besos para lo que ya se suponía sería el videoclip del tema.

Lo cierto es que esto se transformó en una gran polémica porque no sería la primera vez que la actriz se involucra en la vida amorosa de Wanda Nara, quien tuvo acercamientos y un llamativo vínculo con el cantante.