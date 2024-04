La China Suarez sufrió un fuerte accidente y causó preocupación

image.png

Para llevar tranquilidad a sus fanáticos, La China aseguró que la situación no paso a mayores y explicó: "No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mi".

Finalmente, a través de sus historias de Instagram, se grabó recostada en su cama y mostró el tierno gesto de su hijo Amancio quien le sostenía el hielo en su nariz.

image.png

Escándalo con La China Suárez en San Martín de los Andres: el fuerte reclamo de los vecinos

La China Suárez es protagonista de un escándalo. La actriz enfrenta una fuerte queja de parte de los vecinos de San Martín de los Andes, según contaron este lunes en Arriba Argentinos (El Trece).

La novia de Lauty Gram está en esa ciudad en pleno rodaje de la serie La Bastarda, que se estrenará en 2025. Al parecer, los cortes de calles y cierres de espacios elegidos para la filmación desencadenaron una polémica con los comerciantes del lugar.

"Ella está grabando en San Martín de los Andes una serie y resulta que hay algunos momentos que deben cortar la calle, no se puede pasar y los negocios que están en ese lugar se ven afectados y le están pidiendo un resarcimiento económico", informaron en el noticiero de El Trece.

Los vecinos de San Martín de los Andes buscan tener una compensación por los problemas que el rodaje le genera al turismo en la ciudad. "Dicen 'mirá, ustedes cortan la calle, no me dejan entrar a la calle, estoy perdiendo venta diaria...' En la producción está la China por lo que le piden a ella", mencionaron.