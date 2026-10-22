Diputados aprobó el endeudamiento por US$ 160 millones para las obras de la Ruta 40 Sur

De acuerdo con el proyecto aprobado, los fondos serán destinados al Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan, que incluye la modernización de las secciones I y III de la Ruta Nacional 40, además del fortalecimiento institucional y otros gastos contemplados en el contrato de préstamo..

El financiamiento cobra especial relevancia por la situación del tramo II, que había quedado inconcluso luego de la quita de subsidios nacionales que afectó la continuidad de los trabajos.

Sobre este punto, días atrás, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno nacional se comprometió a financiar ese sector de la obra, lo que permitirá retomar los trabajos.

Con la autorización del endeudamiento aprobada por los 35 diputados presentes, la Provincia queda habilitada para avanzar con el financiamiento previsto a través de la CAF, bajo las condiciones que se establezcan en el contrato correspondiente.

La finalización de los tramos pendientes de la Ruta 40 Sur es una de las obras viales relevantes para San Juan, tanto por su impacto en la circulación como por su importancia para el desarrollo productivo y la integración.