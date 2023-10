La China Suárez contó cuando es mejor persona

Es así que en las últimas horas La China sorprendió en un alto del rodaje que misteriosamente adelantó días atrás, deslizando “Nuevo personaje, nuevo proyecto. Linda” desde sus redes sociales para confesar qué situación puntual siente que la pone realmente de buen y la hace mejor persona.

“Hoy me tocó filmar a la tarde, tenemos jornada nocturna. ¿Y saben qué pienso? Cuánto mejor persona soy cuando no madrugo”, confió la ex de Rusherking desde sus Instagram Stories.