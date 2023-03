La China se enojó cuando le preguntar por Wanda Nara

“Me voy a ir. Terminémosla bien. Vos tenés que tener huevos, plantearte en la vida y decir ‘yo no hago estas cosas’. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro, no la cago”, disparó sin filtro la actriz.

En tanto, minutos antes la consulta del periodista fue no menos incómoda al querer saber si sus acciones son una una suerte de venganza hacia sus ex parejas, como Nicolás Cabré o Benjamín Vicuña. Claro que Suárez intentó ser diplomática al asegurar: "Estoy mucho más tranquila. Todos estamos bajo una lupa. Todo lo que tuve que hablar con mis ex parejas lo hablé con ellos".