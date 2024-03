“No la nombro ella, porque como ella piensa que yo no tengo nada que ver con ellas, digamos, me separan. Yo no existo, claro, yo no existo. Entonces... No tengo nada en contra de ella, eh”, deslizó picante Gladys en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Al tiempo que agregó contundente sobre su polémica relación con la ex del Polaco: “Me habría gustado que ella hubiera sido más respetuosa, no de mí, de mí como artista, como una persona que la antecedió a ella, que abrió un camino siendo mujer en un mundo súper machista. Yo la re peleé, luché, ocupé un lugar y le quiero aclarar a ella y a todas las personas que comentan cosas en las redes, que tienen que informarse, que hacen mal”.