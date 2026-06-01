Este domingo Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendió con un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Gladys “La Bomba Tucumana” recibió la propuesta del Big de atravesar la famosa puerta giratoria, y su decisión marcó un antes y un después en la dinámica de la casa.
La puerta giratoria de Gran Hermano que cambia el juego nuevamente
Gladys “La Bomba Tucumana” recibió la propuesta del Big de atravesar la famosa puerta giratoria, y su decisión marcó un antes y un después en la dinámica de la casa.