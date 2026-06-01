La puerta giratoria de Gran Hermano que cambia el juego nuevamente

Con lágrimas en los ojos, La Bomba se despidió de sus compañeros. "Los quiero mucho a todos, muchas gracias", dijo antes de atravesar la puerta giratoria.

Pero lo que parecía un cierre emotivo se transformó en un shock para los jugadores: al girar la puerta, apareció Solange Abraham, quien regresó al ritmo de “A quién le importa”. La escena desató euforia en algunos y tensión en otros.

Cinzia celebró con gritos y saltos de alegría, mientras Emanuel, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yipio quedaron paralizados, incómodos ante el inesperado reingreso. La sorpresa fue total y dejó en claro que, en la casa más vigilada del país, nada está escrito y todo puede cambiar en cuestión de segundos.