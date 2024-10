"La mente en blanco, siempre ha sido muy idolatrado por mí y por mi familia y la gente la quiere. Encantado de estar. Siempre lo vi a través de la pantalla con mi abuela y mi mamá desde chico", dijo el cantante antes de ser entrevistado por la diva.

"Vengo de días de juicio, esto es libre y tranquilo", agregó. Y consultado sobre si tiene miedo de ir a prisión por el juicio que enfrenta, L-Gante comentó: "No pero tampoco estamos pensando en eso. Donde me llamen y me tenga que presentar me presento. Estamos para brindar mi presencia en donde sea".