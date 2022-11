L-Gante pagó una fortuna por su nuevo collar de oro

Fue entonces cuando dio a conocer el monto que pagó por la joya: “Habría pagado $4.122.000 por ese collar, casi 5 millones”.

Fuerte acusación de Tamara Báez en contra de L-Gante

Tamara Báez hizo una fuerte acusación en contra de L-Gante en una entrevista con A la Tarde: “Estoy muy mal, necesito que se solucione todo, quiero que nos tenga bien”.

“No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses que no me pasa plata, es súper injusto”, expresó angustiada la influencer.