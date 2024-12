“Me parece muy feo que se digan cosas así. Por un lado, porque yo no estoy fumando más”, aseguró de entrada al tiempo que agregó: “Yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

Allí, L-Gante aprovechó la oportunidad para arremeter contra Icardi. “Por el otro, porque si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ´Esta mujer no me da bola´ y no echarme la culpa a mí”, disparó molesto.