Wanda Nara ahora demandará a L-Gante

"Wanda Nara está considerando iniciar acciones legales contra Elián Valenzuela por las declaraciones sexistas que realizó junto a Héctor Maugeri. Además, cambió de abogado y el domingo se reunirá con Alejandro Cipolla", comunicó el periodista acerca de lo mal qué le habrían caído las declaraciones a la mediática y quién sería su nuevo representante legal.

Además, la conductora se desligó de las declaraciones de Elián, quien aseguró que ella le había prometido una Ferrari a cambio de casarse, dejando en claro que esas versiones no reflejan la realidad. "Wanda está analizando la situación. Dice que es mentira y que se están colgando de ella. También mencionó que le pagó por casarse", dijo Zaffora.

Qué dijo L-Gante de su relación con Wanda Nara

L-Gante le dio una entrevista a Héctor Maugeri para CarasTV y dejó expuesta a Wanda Nara, evidenciando detalles de su relación y la propuesta que le hizo si sellaban el amor en el altar.

"Lo del casamiento, lo pensamos. Lo hablamos porque me tiró algunos tips que me hicieron pensar... ella me dijo que éramos una re pareja para la gente que nos ve y que podíamos ser más.... Después me dijo que si yo hacía las cosas bien y nos casábamos, me compraba una Ferrari", sostuvo sobre la promesa que la empresaria le hizo sobre

"¿A quién le llega una propuesta así? Creo que un loquito le dice que sí de una pero la verdad, no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que llega fácil, fácil se va", expresó su punto de vista y dejó su reflexión sobre lo ocurrido. Él se mostró distante de la situación.

El cantante dejó en evidencia que no estaba de acuerdo con la forma en que intentaron convencerlo: "No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Si me decís que es por todo lo que recorrimos, porque estás convencida de que encajamos, sin Ferrari ni nada hubiera dicho que sí".

Por otro lado, y reflexionando sobre lo vivido, el artista reconoció que su relación con su expareja también tuvo momentos complicados para él, mostrando una mirada más introspectiva sobre lo que atravesaron juntos. "Muchas veces me pasaba que ella se iba y yo me quedaba pensando que era algo increíble para mí. Eso es algo que siento así. Nosotros nos hicimos bien, lo que logramos juntos fue fabuloso", sentenció.