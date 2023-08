Julieta Poggio dijo la verdad sobre la separación con Lucca Bardelli

El hijo de Moldavsky ahí le consultó a la bailarina: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste?”. En ese momento, honesta, decidió contar por primera vez por qué se separó de Lucca.

“Esto nunca lo conté. Pero yo esperé tanto el momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir”, expresó. “Perdés una conexión, una complicidad. Son cinco meses de dormir sola, de estar sola, de no darle explicaciones a nadie. Se pierde la conexión”, aseguró.

El drama que vivió Lucca Bardelli, el ex novio de Julieta Poggio, en un boliche

Lucca Bardelli cobró notoriedad luego de Gran Hermano 2022. Aunque no fue participante del reality, su novia, Julieta Poggio, fue una de las figuras que ganó más fama en el programa y, por consiguiente, él también cosechó popularidad.

El fin de semana, el joven vivió una situación dramática en un boliche, según dieron a conocer en Mitre Live. Al parecer, se descompensó en un boliche y tuvo que ser atendido de urgencia.