Julieta contó la verdad sobre su acercamiento con Marcos

"Nadie sabe lo que realmente pasa en una relación, como son las cosas y por qué no se dio entre nosotros, nunca lo van a saber, solo lo sabemos el y yo", sentenció.

Acto seguido, pasó a hablar acerca de cómo esta su relación hoy, y expresó: “Ahora recuperamos la linda relación que teníamos adentro de la casa, volvimos a ser súper amigos. Tenemos mucha confianza, pasamos por muchas cosas parecidas”.

Julieta Poggio contó detalles de su nueva relación y por qué se enamoró: "Ya de chiquitos..."

Luego del fugaz romance que mantuvo con Marcos Ginocchio cuando ambos salieron de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio comenzó a ser vista junto a un joven modelo, si bien ella aclaró durante algún tiempo que sólo se trataba de un buen amigo con derechos.

Pero lo cierto es que la relación se afianzó de tal manera que ya la historia amorosa ya pasó a la categoría de noviazgo, aunque abierto. Así lo aseguró la mismísima Julieta Poggio en su visita a Rumis, el programa de streaming conducido por Lizardo Ponce y Lola Latorre, donde anunció que se puso de novia "hace dos semanas" con Fabrizio Maida, pero aseguró que "todo sigue igual: relación abierta".

Y decidida a contar algunos detalles íntimos, Julieta reveló que con Fabrizio siempre se gustaron desde chiquitos. "Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es el amigo del novio de mi mejor amiga... Y ya de chiquitos chapábamos, cuando teníamos unos 16 años", contó risueña.

"Después me puse de novia", recordó Poggio al tiempo que aclaró que Maida no es amigo de su ex y remarcó que no es "grupera", si bien admitió que los chicos se conocen porque ambos son del mismo barrio, pero durante ese tiempo dejaron de frecuentarse.

Fue allí que detalló sobre su reencuentro sentimental. "Ahora como que volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos. Sólo nos pintaba, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos", afirmó y dejó en claro que "como ya la relación empezó así -amigos con derechos-, nunca la pudimos cerrar, como que siempre fue con libertad y de contarnos todo".

En ese momento, sumó que cuando se pusieron de novios fue porque ya estaban mucho tiempo juntos, y volvió a dejar en claro el gran cariño que se tienen mientras remarcó que la relación sigue siendo abierta.

"Él puede chapar con otra chica y es un beso... sé que no le cambia el amor que tiene por mí, ni que no va a querer venir a dormir conmigo, ni que va a querer irse a dormir con otra. Yo sé que yo soy yo", concluyó Juli Poggio más segura que nunca de ella misma.