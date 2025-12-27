Los polémicos chats de Martín Migueles con Claudia Ciardone: "Wanda Nara es la engañada"

La respuesta de Ciardone fue tajante y con tono de advertencia: “¿Estás loco, Martín? Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues".

A pesar de frenar la situación, Ciardone reconoció que el intercambio no terminó allí. “La verdad me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien, porque no está bueno que quede todo mal”, expresó ella, mientras que Migueles volvió a insistir: “Por favor, tomemos un café”.

En una entrevista exclusiva con SQP, Claudia Ciardone amplió su versión y explicó cómo se dio el contacto reciente. "Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”, sostuvo.

Al recordar cómo se conocieron, la ex Gran Hermano contó: “En el gimnasio, acá en Nordelta”. Luego profundizó sobre el vínculo que mantuvieron en el pasado y los motivos de la ruptura: “A él le gusta esto de armar quilombo con las mujeres. Yo habré estado con él, como mucho, tres meses, y en se momento, cuando yo decido alejarme de él, es porque en el gimnasio viene y me increpa una chica que era su ex o que estaba en el momento, porque él salía con muchas a la vez, y después salta otra más. En el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”.

También relató actitudes que le resultaron llamativas durante esa relación: “A mí lo que me pedía era que me mostrara con él, a lo que yo no accedía. Eso era raro”, y agregó: “Por otro lado, lo que me pasó, es que él exigía solo estar con él, mientras que él no respetaba eso”.

Ese episodio derivó en un conflicto mayor dentro del gimnasio y marcó el final del vínculo: “Ese día yo hablo con el dueño del gimnasio, le cuento el mal momento que me hicieron pasar, y quedaron todos afuera del gimnasio, y desde ese momento nunca más hablé con él”.

Sobre el último contacto, Ciardone precisó: “Hace unos días. Él primero me pidió disculpas a través de un conocido que tenemos en común, que me pareció bien, entonces le acepté las disculpas”. Sin embargo, volvió a insistir con la idea de verse: “Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagad”**.

Además, aseguró que Migueles le hizo comentarios sobre Wanda: “Él lo que me dijo fue que Wanda me odiaba, no sé por qué. A él le gusta armar problemas”, y sumó un nuevo dato: “Primero me invitó a tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa”.

Antes de cerrar, Ciardone dejó en claro su postura y envió un mensaje directo a la conductora de Telefe: “Si con Wanda está bien, por mí está buenísimo, simplemente no quiero que me meta en problemas", y advirtió: "A ella le aconsejo que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. Que vaya con cuidado”.

Finalmente, lanzó una fuerte acusación al afirmar que Migueles "no tiene los papaeles en regla" y que “Acá en Nordelta es conocido como pirata del asfalto. De hecho, él mismo sabe que lo dicen”.