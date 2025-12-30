Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

“Fue internada anoche en el Sanatorio de Pilar; la atendieron en la guardia y luego la derivaron a otro sector para atenderla y, aparentemente, tendría que ver con un hecho de violencia de género con respecto a su pareja”, detalló Ángel de Brito en vivo, mientras el tema generaba conmoción en el estudio.

En el lugar trabajó personal policial y una ambulancia que trasladó a la actriz hasta el sanatorio, donde permaneció bajo observación médica. Por el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de Romina Gaetani ni de su entorno, mientras la causa se inicia en la Justicia.

¿Quién es Luis Cavanagh, el empresario denunciado por Romina Gaetani?

En medio del fuerte escándalo por el presunto episodio de violencia de género que terminó con Romina Gaetani internada y una denuncia penal en curso, el foco también se posó sobre la figura de Luis Cavanagh, el empresario señalado como su pareja y supuesto agresor. De perfil bajo y prácticamente desconocido para el mundo del espectáculo, su nombre comenzó a circular tras la información revelada en LAM, que dio cuenta de una situación que la Justicia ahora deberá esclarecer.

Luis Cavanagh es un empresario alejado del ruido mediático que inició su relación con la actriz hace aproximadamente un año y medio. Durante ese tiempo, Gaetani lo describía públicamente como un hombre inteligente, sensible y con fuertes valores, destacando especialmente su rol como padre y el acompañamiento constante que le brindaba en su exigente carrera artística.

En entrevistas previas, la actriz había contado que Cavanagh era quien la impulsaba a crecer profesionalmente y quien más confiaba en su talento. Incluso llegó a definir el vínculo como una relación “dinamita”, marcada por la intensidad y la pasión, y aseguraba que él celebraba cada uno de sus logros personales y laborales.

Sin embargo, esa imagen de compañero ideal comenzó a resquebrajarse tras el estallido del caso. Según trascendió, el empresario dividía su tiempo entre su propia casa y la de Gaetani, con una convivencia casi diaria, pero detrás de esa cercanía se habrían acumulado tensiones que hoy quedaron bajo la lupa judicial, borrando de golpe cualquier vestigio del romance que alguna vez compartieron.