Parte médico favorable: Yacopini ya respira por sus propios medios

El joven piloto mostró avances en las últimas horas, pero sigue internado en terapia intensiva con foco en la evolución de la lesión medular.

En las últimas horas se registraron avances alentadores en la evolución clínica de Juan Cruz Yacopini, el joven piloto mendocino que permanece internado tras el grave accidente ocurrido en el dique El Carrizal.

Con la reducción progresiva de la sedación, el paciente se encuentra lúcido, consciente y con capacidad de respuesta, un dato que genera expectativa dentro de un cuadro que continúa siendo delicado. Además, logró respirar de manera espontánea, luego de que se comenzara a retirar la asistencia respiratoria, lo que representa un paso importante en su recuperación.

A pesar de estas señales positivas, el equipo médico mantiene una postura de estricta cautela. Yacopini continúa internado en terapia intensiva, con monitoreo permanente, debido a la complejidad del cuadro y a los riesgos que aún persisten.

El foco principal de atención está puesto ahora en la evolución del compromiso medular, una lesión clave que será determinante para evaluar el alcance del daño y definir los próximos pasos del tratamiento. La respuesta de la médula espinal en los próximos días será fundamental para establecer el pronóstico a mediano y largo plazo.

El accidente ocurrió cuando el piloto se arrojó al agua en una zona de escasa profundidad, lo que le provocó un traumatismo cervical severo y un posterior paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Mientras avanza su recuperación, familiares, amigos y el ambiente del deporte motor siguen con atención cada parte médico. Aunque el camino será largo, las mejoras registradas en las últimas horas abren una esperanza prudente en un proceso que aún exige máxima atención médica.

