Parte médico favorable: Yacopini ya respira por sus propios medios

El foco principal de atención está puesto ahora en la evolución del compromiso medular, una lesión clave que será determinante para evaluar el alcance del daño y definir los próximos pasos del tratamiento. La respuesta de la médula espinal en los próximos días será fundamental para establecer el pronóstico a mediano y largo plazo.

El accidente ocurrió cuando el piloto se arrojó al agua en una zona de escasa profundidad, lo que le provocó un traumatismo cervical severo y un posterior paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Mientras avanza su recuperación, familiares, amigos y el ambiente del deporte motor siguen con atención cada parte médico. Aunque el camino será largo, las mejoras registradas en las últimas horas abren una esperanza prudente en un proceso que aún exige máxima atención médica.