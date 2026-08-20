Jorge Porcel Jr. iniciará acciones legales contra la serie de Moria: "Me dejan cag... de hambre"

"Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado", aseguró el hijo del humorista.

"Hay un personaje que hace de mi padre y, si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso lo respalda la ley, no es un capricho mío. Yo respeto el trabajo ajeno, pero la productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial", advirtió el mediático.

El hijo del recordado capocómico exigió un resarcimiento económico por el uso del nombre de su padre.

Además, el hijo del actor aseguró que el conflicto no se limitaría a esta producción, ya que existe otra serie que también incluirá a su padre y adelantó que tomará la misma postura. "Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas", aseguró Jorge.

Por último, Jorge Porcel Jr. manifestó su enojo por la falta de reconocimiento económico que, según considera, debería recibir por la utilización de la imagen de su padre. "Cualquiera que sea hijo de alguien que se nombra en una serie, tiene que recibir dinero sí o sí.

Las plataformas se están llenando de oro con lo que a mí me corresponde cobrar por la imagen de mi padre. Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde", destacó el mediático.