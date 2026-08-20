¿Por qué no ves colibríes en tu jardín? Consejos para atraerlos efectivamente

Además, puede que estés pasando por alto su presencia. Aunque se crea que los colibríes evitan el jardín, diversos factores pueden influir en su comportamiento. Donald K. Price, profesor en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Nevada, Las Vegas, explicó que "los colibríes ajustan su actividad alimentaria a las temperaturas diarias, las demandas de reproducción y los cambios estacionales".

Por lo tanto, pueden visitar un jardín solo brevemente durante las horas más frescas de la mañana o la tarde, lo que podría dar la impresión de que están ausentes. Las hembras, además, se vuelven menos visibles mientras anidan y cuidan a sus crías, y los machos territoriales pueden excluir a otros pájaros.