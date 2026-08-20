La ausencia de colibríes en el jardín puede ser un misterio para muchos amantes de la naturaleza. Sin embargo, es posible que haya un hábitat cercano que ofrezca mejores condiciones para estas aves. Según Erika Zambello, directora de comunicaciones de Audubon Florida, "si vives cerca de un parque, jardín o vecino que tiene un hábitat abundante para colibríes, es probable que estén en esos lugares cercanos pero no en tu jardín".
¿Por qué no ves colibríes en tu jardín? Consejos para atraerlos efectivamente
Si te preguntas por qué no ves colibríes en tu jardín, podría ser por la cercanía de un hábitat más atractivo o la falta de comida. Descubre cómo optimizar tu espacio para atraer a estas aves fascinantes.