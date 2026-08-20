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Cosquín Rock 2027: más de 115 artistas y una grilla que cruza generaciones

El festival presentó su programación completa para el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla. Ciro, Divididos, Babasónicos, Jorge Drexler, Jack Johnson, IKV y Richie Hawtin son algunos de los nombres destacados.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su cartel completo. La próxima edición del festival cordobés reunirá a más de 115 artistas durante dos jornadas, el 6 y 7 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

La programación vuelve a apostar por una combinación amplia de géneros y generaciones, con grandes referentes del rock argentino, artistas internacionales y propuestas vinculadas al reggae, el heavy metal, el folklore, el cuarteto y la música electrónica.

Ciro, Divididos y los grandes nombres del rock argentino

Entre las figuras principales aparecen Ciro y Los Persas y Divididos, dos bandas con una extensa historia dentro del festival. También serán parte de la grilla Babasónicos, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, Las Pastillas del Abuelo, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Tan Biónica, Las Pelotas, Guasones, Marilina Bertoldi y Peces Raros, entre muchos otros.

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La programación también tendrá un espacio para proyectos que recuperan parte de la historia del rock nacional. Allí aparece La H No Murió, integrada por Claudio O’Connor y el Tano Romano, con el repertorio de Hermética.

Tres debuts internacionales y una vuelta esperada

La edición 2027 tendrá además varias incorporaciones internacionales. Jorge Drexler, Jack Johnson y Capital Cities se presentarán por primera vez en el festival. La electrónica también tendrá un representante de peso con Richie Hawtin, DJ y productor canadiense.

Otro de los nombres que genera expectativa es Illya Kuryaki and the Valderramas, el proyecto de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, que volverá a formar parte del encuentro. La presencia rioplatense se completa con No Te Va Gustar.

Del reggae al cuarteto, con una grilla sin fronteras

El festival también tendrá propuestas de reggae, con Los Cafres y Nonpalidece, mientras que otros escenarios recibirán artistas como Lisandro Aristimuño, La Delio Valdez, La Mississippi, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso.

Uno de los cruces más particulares será el de Q’Lokura y Un Poco de Ruido, una combinación que une el cuarteto con los nuevos formatos de difusión musical. La diversidad también se refleja en la presencia de artistas emergentes y proyectos de distintas escenas de todo el país.

Cuándo es y cómo conseguir las entradas

El Cosquín Rock 2027 será el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. Las primeras dos etapas de venta se agotaron rápidamente. Actualmente se encuentra disponible la etapa “Viajando”, destinada al público general y con todos los medios de pago.

Las entradas se venden exclusivamente a través del sitio oficial del festival.

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