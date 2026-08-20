Cosquín Rock 2027: más de 115 artistas y una grilla que cruza generaciones

La programación también tendrá un espacio para proyectos que recuperan parte de la historia del rock nacional. Allí aparece La H No Murió, integrada por Claudio O’Connor y el Tano Romano, con el repertorio de Hermética.

Tres debuts internacionales y una vuelta esperada

La edición 2027 tendrá además varias incorporaciones internacionales. Jorge Drexler, Jack Johnson y Capital Cities se presentarán por primera vez en el festival. La electrónica también tendrá un representante de peso con Richie Hawtin, DJ y productor canadiense.

Otro de los nombres que genera expectativa es Illya Kuryaki and the Valderramas, el proyecto de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, que volverá a formar parte del encuentro. La presencia rioplatense se completa con No Te Va Gustar.

Del reggae al cuarteto, con una grilla sin fronteras

El festival también tendrá propuestas de reggae, con Los Cafres y Nonpalidece, mientras que otros escenarios recibirán artistas como Lisandro Aristimuño, La Delio Valdez, La Mississippi, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso.

Uno de los cruces más particulares será el de Q’Lokura y Un Poco de Ruido, una combinación que une el cuarteto con los nuevos formatos de difusión musical. La diversidad también se refleja en la presencia de artistas emergentes y proyectos de distintas escenas de todo el país.

Cuándo es y cómo conseguir las entradas

El Cosquín Rock 2027 será el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. Las primeras dos etapas de venta se agotaron rápidamente. Actualmente se encuentra disponible la etapa “Viajando”, destinada al público general y con todos los medios de pago.

Las entradas se venden exclusivamente a través del sitio oficial del festival.