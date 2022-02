Jimena Barón se fue de vacaciones bien acompañada

Los famosos son expertos en sembrar pistas semi ocultas desde sus redes sociales, para mostrar lo que quieren sin que muchos se den cuenta si no están sumamente atentos. Y ese es el caso de Jimena Barón, que recién llegada de Europa con Momo, volvió a armar las valijas y partió rumbo a la costa argentina. Pero no fue sola, sino en compañía de un ex ¿o es actual?.