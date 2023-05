Jimena Barón habló de la relación con su hijo

"Creo que si no fuera por él no sería fuerte, no estaría así como estoy, positiva", dijo 'La Cobra' notablemente conmocionada mientras repasaba el disco de su vida

“¿Estás más lastimada de lo que se te ve?”, le preguntó el conductor, y ella se sinceró: “Yo soy súper fuerte, yo puedo, y está la prueba porque estoy sola con el enano, tengo mi casa y ayudo a mi familia de chiquita. Hasta mis 16 años, la guita que ganaba, era para mi familia porque la necesitaba. Y me banco sola”, reflexionó.

"La relación con él (Momo) es muy abierta y charlada. Es lo que es", dijo con lágrimas en los ojos sobre el especial vínculo que la une a su hijo, algo que está a la vista en las redes y en las imágenes que la novia de Matías Palleiro comparte a diario.