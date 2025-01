Ivana Icardi contó detalles de las "maldades" de Wanda Nara con Maxi López

En otro de los tuits que compartió este jueves por la madrugada, la mediática apuntó contra la ex de Icardi. “Qué asco de ser humano. Soy madre y nunca en mi vida me pondría en contra de alguien que le da amor y felicidad a mi hija, aunque sea la nueva pareja de su padre”, dijo para defender a la China y cerró: “Los celos, el odio, y su narcisismo no la están dejando pensar, y menos proteger a los menores”.

Ivana expresó en sus redes que toda este escándalo mediático le da “mucha lástima” y que le parece “nefasto”. “Su familia que ha vivido de mi hermano, ¿no tiene la decencia de ponerle un freno? ¿De decirle ‘che, no da’?”, cuestionó ella luego de que Wanda expusiera a Mauro.

Sobre la información que circuló en las últimas horas, escribió: “Les miente en la cara como todos estos años y ustedes siguen creyendo las pelot... que arma para que sigan hablando. Como guionista capaz se gana un trabajo. Pero chicos, es la vida real y hay niñas que se lo merecen”, indicó.

En uno de los últimos tuits que publicó, Ivana fue letal con Wanda Nara y el escándalo mediático que surgió este miércoles por la noche. “Nunca olviden que quien lo está mediatizando y disfrutando es una sola persona”, lanzó ella.